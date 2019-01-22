В здание аэропорта Ханты-Мансийска не пускают журналистов и пассажиров

22 января 2019 17:13 (UTC+04:00)

Журналистов и пассажиров перестали пускать в здание аэропорта в Ханты-Мансийске после нештатной посадки рейса "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости, передает Trend.

Согласно данным онлайн-табло "Аэрофлота", самолет совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска в 16.24 по местному времени.

На подъезде к аэропорту дежурят экипажи полиции, все машины проверяют. Журналистов и пассажиров перестали пускать в аэропорт, при этом нет информации, эвакуировали ли пассажиров из здания.

Как следует из данных онлайн-табло, рейс SU1515 вылетел из Сургута в 13.00 по местному времени и должен был приземлиться в московском Шереметьево в 19.30 мск. Однако самолет изменил направление. Источник сообщил РИА Новости, что нештатная посадка произошла из-за пассажира - 41-летнего Павла.

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