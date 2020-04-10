Владимир Путин отметил сотрудничество США в космонавтике и взаимодействие по ситуации с нефтью

Россия 10 апреля 2020 15:05 (UTC+04:00)
Владимир Путин отметил сотрудничество США в космонавтике и взаимодействие по ситуации с нефтью

Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует новые разговоры с зарубежными партнерами по нефтяной проблематике. В качестве успешного примера международного сотрудничества он отметил взаимодействие РФ и США в космической отрасли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы рады, что наши специалисты успешно работают по программе МКС (Международной космической станции) с коллегами из Соединенных Штатов Америки - одной из ведущих космических держав. Это наглядный пример эффективного партнерства наших стран в интересах всего человечества", - заявил глава российского государства. Он пообщался с экипажами МКС по видео-связи из своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве.

Путин отметил, что взаимодействие РФ и США в космической отрасли - одно из направлений совместных действий. "Так же, как мы сейчас пытаемся организовать работу и с актуальными проблемами - не хочется об этом говорить, но приходится - имею в виду борьбу с пандемией, имею в виду ситуацию на мировых рынках". "Вчера только с президентом Соединенных Штатов [Дональдом Трампом] обсуждали эти проблемы, еще предстоят у нас разговоры на эту тему", - отметил российский лидер.

Путин убежден, что даже в непростые времена, с которыми столкнулся мир, сотрудничество в космической деятельности будет развиваться.

"Убежден, что и в наши дни, когда мир столкнулся с непростыми вызовами, космическая деятельность, наше сотрудничество с зарубежными партнерами будет активно развиваться, потому что человечество не может стоять на месте, будет всегда стремиться идти вперед, объединять усилия, чтобы расширить границы познания", - сказал он.

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