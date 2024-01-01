В Хабаровском крае объявили угрозу цунами

БАКУ /Trend/ - Угроза цунами объявлена на территории Хабаровского края после землетрясения в Японии.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону, передает Trend.

«На побережье Сахалинской области и в Татарском проливе, в Хабаровском крае объявлена тревога цунами», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что экстренные меры были приняты из-за сильного землетрясения магнитудой 7,5 на территории Японии (о. Хонсю) 1 января.

Как сообщается, повышение уровня воды до 33 см ожидается на прибрежных территориях Хабаровского края в Ванинском, Советско-Гаванском, Аяно-Майском, Охотском районах. Подход волны ожидается в 20:52 по местному времени (13:52 мск), добавили в МЧС.

Там подчеркнули, что информация доведена до местных органов власти, начальников портов и судов в акватории Татарского пролива и Охотского моря. Эвакуация населения не требуется.

До этого сообщалось, что МЧС Сахалина объявило угрозу цунами.

1 января несколько мощных землетрясений произошло в центральной части Японии.