Теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов - Путин

БАКУ /Trend/ - Президент РФ Владимир Путин заявил, что теракт в "Крокус сити холле" совершили радикальные исламисты, передает Trend.

"Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками", - сказал он, открывая совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле".

Отметим, что 22 марта произошла стрельба в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник". В результате теракта погибли 139 человек.