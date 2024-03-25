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Теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов - Путин

Россия Материалы 25 марта 2024 23:27 (UTC +04:00)
Теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов - Путин

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент РФ Владимир Путин заявил, что теракт в "Крокус сити холле" совершили радикальные исламисты, передает Trend.

"Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками", - сказал он, открывая совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле".

Отметим, что 22 марта произошла стрельба в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник". В результате теракта погибли 139 человек.

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