Эрдоган и Столтенберг начали двухсторонние переговоры

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг начали прямые двухсторонние переговоры в Анкаре, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что основной темой переговоров является закупка Анкарой российских ЗРК С-400.

В ходе встречи также ожидается обсуждения региональных вопросов.

Отметим, что ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал что, США предложили Турции более выгодные, чем прежде, условия закупки ЗРК Patriot.

По его словам, более выгодные условия были предложены в марте.

Акар отметил, что Анкара рассматривает данное предложение Вашингтона.

Он также добавил, что российские ЗРК С-400 не несут угрозы для НАТО и США, что прекрасно понимают в Вашингтоне.

Как сообщалось ранее, первая партия ЗРК С-400 будет поставлена в июне текущего года, а вторая - в июле.

Ожидается, что в ноябре 2019 года в Турцию будут поставлены первые истребители-бомбардировщики F-35.

Ранее сообщалось, что российские ЗРК С-400 могут быть установлены на юге и западе Турции.

По предварительным данным, они могут быть установлены на западе Турции и в провинциях на побережье Эгейского моря, а также на границе с Сирией в провинции Хатай.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

«Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot», - говорил Чавушоглу.

Как заявил ранее госсекретарь США Майкл Помпео, Соединенные Штаты полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400 в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, технически невозможно.

"Как мне пояснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400", - сказал он.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 ранее запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.

Напомним, что первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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