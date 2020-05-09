БАКУ/Trend/ - Турция успешно протестировала отечественный турбореактивный двигатель, пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что турбореактивный двигатель под названием KTJ-3200 разработан компанией KALE ARGE.

По данным СМИ, до этого на нем были успешно проведены тесты.

Сообщается, что после проведения очередного тестирования KTJ-3200 будет готов к серийному производству.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция усилит военную промышленность и войдет в число мировых лидеров по производству продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам отказаться от импорта продукции оборонной промышленности. Турция сама способна обеспечивать себя соответствующей продукцией", - сказал он.

Глава государства также сказал, что в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

Отметим, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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