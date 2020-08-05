Эрдоган выразил соболезнования президенту Ливана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с ливанским коллегой Мишелем Ауном, в ходе которого выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в столице Ливана, Бейруте. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Глава турецкого государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время инцидента.

Президент Эрдоган заверил коллегу, что Анкара готова оказать Ливану необходимую гуманитарную помощь для преодоления последствий трагедии, включая содействие в области здравоохранения.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. По последним данным, жертвами взрыва стали по меньшей мере 78 человек, 4 тыс. пострадали. Столица Ливана объявлена районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.