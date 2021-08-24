Турецкий порт Зонгулдак перевалил более 6 млн тонн грузов

Турция 24 августа 2021 10:32 (UTC+04:00)
Турецкий порт Зонгулдак перевалил более 6 млн тонн грузов
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