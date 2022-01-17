Эрдоган встретился с премьером Албании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Албании Эди Рамой в Тиране, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава турецкого государства прибыл в албанскую столицу вслед за посещением города Лач в центральной части Албании, где он принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию жилых домов, которые были построены при поддержке Турции для жителей Лача, пострадавшего от землетрясения 2019 года.

Стороны провели переговоры в формате один на один, после чего состоялась встреча с участием делегаций.