Эрдоган встретился с премьером Албании
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Албании Эди Рамой в Тиране, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Глава турецкого государства прибыл в албанскую столицу вслед за посещением города Лач в центральной части Албании, где он принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию жилых домов, которые были построены при поддержке Турции для жителей Лача, пострадавшего от землетрясения 2019 года.
Стороны провели переговоры в формате один на один, после чего состоялась встреча с участием делегаций.
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