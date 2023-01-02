Минэнерго Турции не будет ограничивать сделки на создаваемом в Стамбуле газовом хабе

Турция не собирается вводить какие-либо ограничения или контроль над сделками на создаваемом ею в Стамбуле газовом хабе. Об этом в понедельник сказал министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез в эфире телеканала TVnet, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря этой платформе [хабу] мы создаем рыночные механизмы для реализации природного газа. Мы не собираемся вмешиваться в отношения между продавцом и покупателем, вводить какие-либо ограничения", - сказал министр, комментируя вопрос о том, как будет работать газовый хаб в условиях антироссийских энергетических санкций.