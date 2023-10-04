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США поддерживают Турцию в борьбе с террористами РПК

Турция Материалы 4 октября 2023 00:34 (UTC +04:00)
США поддерживают Турцию в борьбе с террористами РПК

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - США и впредь будут твердо поддерживать Турцию и ее народ в их борьбе с террористической организацией РПК. Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, передает Trend.

"США решительно осуждают недавний теракт в столице Турции, Анкаре. Мы осознаем угрозу безопасности Турции, исходящую со стороны РПК и призываем Турцию продолжать взаимодействие с Ираком в противодействии терроризму таким образом, чтобы поддерживались и уважались суверенитет и территориальная целостность Ирака", - отметил Мэтью Миллер.

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