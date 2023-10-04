США поддерживают Турцию в борьбе с террористами РПК

БАКУ /Trend/ - США и впредь будут твердо поддерживать Турцию и ее народ в их борьбе с террористической организацией РПК. Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, передает Trend.

"США решительно осуждают недавний теракт в столице Турции, Анкаре. Мы осознаем угрозу безопасности Турции, исходящую со стороны РПК и призываем Турцию продолжать взаимодействие с Ираком в противодействии терроризму таким образом, чтобы поддерживались и уважались суверенитет и территориальная целостность Ирака", - отметил Мэтью Миллер.