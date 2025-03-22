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Времена, когда политикой управлял уличный террор, прошли - Эрдоган

Турция Материалы 22 марта 2025 23:12 (UTC +04:00)
Времена, когда политикой управлял уличный террор, прошли - Эрдоган
Фото: Официальный информационный сайт президента Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Что бы ни делала оппозиция, мы никогда не откажемся от здравого смысла, терпения и спокойствия.

Как передает Trend, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время своего выступления на ифтаре, организованном Партией справедливости и развития в Стамбуле.

"Наши муниципалитеты не будут мириться с коррупцией и несправедливостью, наши муниципалитеты будут служить своему народу, зная, что правильно, что является правдой", - сказал Эрдоган.

Президент Турции добавил, что уже четыре дня оппозиция делает все возможное, чтобы нарушить мир в стране и расколоть турецкий народ.

Эрдоган сказал, что времена, когда политикой и правосудием управлял уличный террор, теперь полностью позади, как и старая Турция.

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