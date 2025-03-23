Экрема Имамоглу арестовали по решению суда

БАКУ/ Trend/ - Уголовный суд в Стамбуле избрал арест в качестве меры пресечения для мэра Экрема Имамоглу, и он вскоре будет доставлен в тюрьму.

Как сообщает Trend, таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии градоначальника под стражу на время рассмотрения возбужденных против него дел.

Напомним, что 19 марта Генеральная прокуратура города Стамбул вынесла постановление о задержании 7 подозреваемых, в том числе мэра города Экрема Имамоглу, заместителя генерального секретаря мэрии Стамбула Махира Полата, главу муниципалитета Шишли Расула Эмраха Шахана, по обвинению в "содействии террористической организации "РПК".

В заявлении Генеральной прокуратуры говорится, что в рамках муниципальных выборов, проведенных 31 марта 2024 года, была осуществлена деятельность под названием "Городской консенсус" с целью усиления влияния террористической организации PПК в крупных городах, включая Стамбул.

Руководители террористической организации Джемиль Байык и Мустафа Карасу в преддверии выборов опубликовали свои идеи и инструкции через СМИ, связанные с организацией.

Имеются доказательства того, что на стамбульских выборах мэр Стамбула Экрем Имамоглу вступил в союз с Демократическим конгрессом народов (ДКН), зонтичной структурой террористической организации, основанной на принципе "городского консенсуса". В связи с этим одновременно были проведены операции против членов ДКН во многих городах, особенно в Стамбуле и в отношении задержанных продолжаются расследования.

Согласно информации, в ходе расследования было установлено, что члены муниципального совета, избранные по списку Республиканской народной партии (РНП), и некоторые из назначенных мэров связаны с террористической организацией.

В рамках расследования, на основании собранных доказательств, сообщается, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу, заместитель генерального секретаря Стамбульской мэрии Махир Полат, глава муниципалитета Шишли Ресул Эмрах Шахан, глава Института реформ Мехмет Али Чалышкан, а также A.B., который был идентифицирован как участник идеологической структуры террористической организации и в настоящее время находится в бегах, сотрудник компании "Spectrum House" и Х.A., чье имя было связано с набором кадров для вооруженных сил террористической организации в 2018 году, а также заместитель главы муниципалитета Шишли Эбру Оздемир, якобы участвовали в деятельности "городского консенсуса".