Вашингтон и Варшава договорились разместить в Польше эскадрилью беспилотников MQ-9

США и Польша по итогам переговоров лидеров двух государств в Вашингтоне договорились разместить на территории восточноевропейской страны эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенной Белым домом совместной декларации о сотрудничестве в сфере обороны, подписанной в среду президентами Дональдом Трампом и Анджеем Дудой.

Согласно договоренностям, создание необходимой инфраструктуры будет оплачиваться Варшавой без задействования каких-либо средств Вашингтона. "Соединенные Штаты намерены делиться информацией, полученной в результате деятельности этой эскадрильи, когда это будет уместно, для обеспечения наших задач в сфере обороны", - сказано в документе.

В декларации подтверждаются объявленные ранее планы увеличить численность американских войск в Польше на 1 тыс. с нынешних 4,5 тыс. человек. Кроме того, Польша берет на себя обязательства обеспечить развертывание штаба дивизии США, создание совместного учебного центра в городе Дравско-Поморске и в дальнейшем еще в ряде мест на территории страны, строительство аэродрома, а также необходимой инфраструктуры для обеспечения присутствия "бронетанковой бригадной боевой группы, боевой авиационной бригады и батальона боевого обеспечения".

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