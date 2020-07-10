Facebook устраняет неисправность, которая затронула работу многих приложений в мире

Facebook работает над устранением неисправности в Facebook iOS SDK, из-за которой некоторые приложения разных компаний в мире могут не работать. Об этом ТАСС сообщил представитель компании, передает Trend.

"Мы знаем, что некоторые приложения оказались затронуты неисправностью в нашем Facebook iOS SDK. Мы работаем над тем, чтобы максимально оперативно устранить проблему", - сказал представитель компании Facebook.

Ранее источник ТАСС в одной из интернет-компаний рассказал, что Facebook выпустил обновление Facebook SDK, которое использует большинство разработчиков iOS-приложений для рекламных настроек в самой соцсети.

"В обновлении случилась какая-то ошибка, из-за которой страдают десятки, а то и сотни iOS-приложений: Viber, Яндекс, Spotify, TikTok, Tinder и другие. Из-за чего в Twitter и на Github можно увидеть огромное количество гневных сообщений от разработчиков. Как быстро это починят на стороне Facebook - никто не знает", - сообщил собеседник агентства.