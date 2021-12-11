США заявили о готовности к диалогу с Россией по спорным вопросам

Администрация США считает нормальным стремление РФ к диалогу по спорным вопросам, однако с форматом проведения таких контактов ясности пока нет, заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"У меня нет новостей в том, что касается формата", - сказала она на брифинге в пятницу.

Псаки добавила, что у США в прошлом работали самые разные форматы для подобного рода контактов с Россией, а ранее и с СССР. По ее словам, некоторые из этих форматов могли бы сработать и в нынешних реалиях.

"Российский список (претензий к США - ИФ) не является сюрпризом. Он не меняется уже несколько месяцев, а то - и несколько лет", - заявила представитель администрации США.

Псаки подчеркнула, что формулировать подобные претензии - право России. "У нас тоже есть такое право", - добавила она, напомнив об обеспокоенности США информацией о присутствии российских войск близ Украины.