Азербайджан и Башкортостан договорились об обмене специалистами в области образования

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Башкортостан договорились в ближайшее время направить группу специалистов в Азербайджан и принять аналогичную группу в Уфе для более тщательного изучения систем образования и применяемых передовых технологий, методологий и методик.

Данный вопрос был обсужден на встрече заместителя премьер-министра правительства Башкортостана Салавата Сагитова с министром образования Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества и обмена опытом между двумя странами.

В частности, были отмечены значительные успехи Башкортостана в обеспечении детей от трех до семи лет местами в детских садах, а также серьезные достижения в этом направлении для детей ясельного возраста. Таким образом, для Азербайджана данный опыт будет является передовым.

В свою очередь, опыт Азербайджана по подготовке пятилетних детей к школьному периоду представляет особый интерес для Башкортостана.

Также были рассмотрены практики поддержки одаренных детей, развития среднего специального образования и подготовка специалистов учреждениями высшего образования в республиках. Стороны отметили необходимость продолжения тесных контактов между вузами регионов.

Напомним, в Баку в четверг проходит девятый Азербайджан-российский межрегиональный форум, на котором Республику Башкортостан представляет делегация во главе с заместителем премьер-министра правительства Салаватом Сагитовым. Главные темы форума — развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран.

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