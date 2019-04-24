Себастьян Феттель о предстоящем Гран-При Азербайджана

В этом году уже состоялось три гонки, но пока что на счету Ferrari нет ни одной победы. В Скудерии рассчитывают на то, что в Баку, где состоится ближайшая гонка они смогут добиться успеха. Стоит отметить, что пока что лучший результат Ferrari на трассе в Азербайджане - это вторая позиция Кими Райкконена в прошлом году, передает Trend со ссылкой на F1report.ru

Пилот Ferrari Себастьян Феттель говорил о предстоящем гран-при Азербайджана.

"В Баку нас ждет шестикилометровая трасса с прямым участком, длина которого превышает два километра - говорит Феттель. - Это самая длинная прямая в календаре Формулы 1, и там мы разгоняемся до 360-ти км/час. После этого следует жесткое торможение.

В Баку есть одно очень интересное место - вдоль стен старого города ширина трассы составляет всего-навсего семь метров, и болидам Формулы 1 там очень узко. Два болида там не поместится.

В Азербайджане во время выбора настроек непросто найти правильный компромисс. Важно, чтобы на этой трассе у болида была хорошая максимальная скорость, но при этом машине должно хватать прижимной силы, ведь в Баку много медленных поворотов. Во время гоночного уик-энда в Азербайджане командам приходится решать много важных задач. Я надеюсь, что в Баку мы сможем хорошо выступить".

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