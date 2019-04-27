Ариф Рагимов: Гран при Азербайджана - сложнейшая в Формуле 1

Трассу Гран-при Азербайджана можно назвать сложнейшей в календаре чемпионата "Формулы-1" , считает промоутер этапа в Баку Ариф Рагимов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Четвертый этап чемпионата "Формулы-1" проходит на городской гоночной трассе в Баку с 26 по 28 апреля.

"Комбинация опасных участков трассы, близости отбойников и городского ландшафта делает трассу сложнейшей. Насколько мы видим отзывы пилотов, то, о чем мы разговариваем с Международной автомобильной федерацией. Насколько я понимаю, они сложнее трассу не знают", - сказал Рагимов журналистам.

25 мая в Баку стартовал Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, который продолжится до 28 апреля.

Гонки проводятся в Баку с 2016 года. Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.



Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

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