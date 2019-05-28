Главный тренер «Арсенала»: Трибуны на стадионе в Баку завтра будут заполненны

БАКУ /Trend/ - Лига Европы представляет прекрасный шанс для тех, кто не смог через национальную лигу пробиться в самый престижный турнир Европы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал главный тренер английского «Арсенала» Унаи Эмери во время пресс-конференции в Баку, который прошел накануне финала Лиги Европы по футболу против лондонского «Челси».

По его мнению, за последние 10 лет Лига Европы продолжает развиваться. Он назвал правильным решение давать победителю Лигу Европы прямую путевку в Лигу чемпионов.

"Мы сумели пройти серьезные клубы и нас ждет тяжелый матч. У нас есть хорошие шансы на победу в финале. Не думаю, что выход «Челси» в Лигу чемпионов дает нам определенные шансы завтра. Все хотят выигрывать титулы, несмотря ни на что. «Арсенал» и «Челси» хотят завоевать титул для болельщиков. За «Арсенал» болеют не только в Лондоне. Трибуны на этом красивом стадионе в Баку завтра будут заполненны», - сказал Эмери.

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