Финал Лиги Европы: британские фанаты в восторге от бакинского гостеприимства

Бессонная ночь в Баку. Болельщики до утра отмечали победу «Челси» в финале Лиги Европы. Нарушений правопорядка после окончания финала в Баку не зафиксировано, а вот праздничные гулянья действительно были что надо. Подробнее – в материале спортивного обозревателя «МИР 24» Дмитрия Калугина, передает Trend

Английские песни и азербайджанские танцы. После финала Лиги Европы у Олимпийского стадиона болельщики устроили практически бразильский карнавал.



Некоторые фанаты «Челси» настолько были уверены в победе своего клуба, что заранее подготовили праздничные карнавальные костюмы. Ну а уж победа их команды над «Арсеналом» с разгромным счетом 4:1 создала идеальные условия для применения домашних заготовок.

«Мы проделали огромный путь, но это стоило того. Это была отличная игра». «Исполнилась моя мечта: я видел победу «Челси». Я просто счастлив». «Это удивительное чувство увидеть победу своего любимого клуба, на моей родной земле, в родном городе», – отметили болельщики.

На Олимпийский стадион попасть смогли далеко не все желающие. Те, кому не повезло достать билет, смотрели игру в главной фан-зоне, и здесь свидетелями триумфа «Челси» стали тысячи человек. Прошедший матч можно назвать одновременно бенефисом и лебединой песней лидера Челси Эдена Азара. Бельгиец забил в финале дважды и сделал один результативный пас. А после игры заявил, что, скорее всего, это был его последний матч за «Челси». Азара ждут в мадридском «Реале».

Финал в Баку действительно удался на славу. Несмотря на то, что прямых рейсов из Лондона в столицу Азербайджана нет, в Баку все равно приехали тысячи британских болельщиков и остались в восторге от футбольного праздника.

«Я здесь уже третий день и получаю огромное удовольствие от гостеприимства: люди, отели, такси и особенно еда. Я сам шеф-повар. Местная кухня просто превосходная», – указал болельщик из Англии Винс Уолш.

Азербайджанская кухня, действительно, вызвала восторг у всех иностранных гостей. Тем более что местные бары и рестораны обеспечили англичанам по-настоящему домашнюю атмосферу. Так что этот вечер на берегах Каспия гости с Туманного Альбиона запомнят на всю жизнь.

Ну а приятным бонусом для гостей финала стал бесплатный проезд на общественном транспорте. Льготы действовали только при наличии билета на футбол.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.