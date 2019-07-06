Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии под названием «Я - выпускник SABAH»(ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 5 июля состоялось мероприятие под названием «Я - выпускник SABAH».

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Сначала Лейла Алиева, министр образования Джейхун Байрамов и участники ознакомилась с выставкой под названием «Я – выпускник SABAH».

Затем на мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики, был продемонстрирован видеоролик о деятельности групп «SABAH».

Выступивший на мероприятии министр образования Джейхун Байрамов рассказал о мероприятиях, реализованных в сфере дальнейшего повышения показателей развития в системе высшего образования, в соответствии с утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым «Государственной стратегией по развитию образования в Азербайджанской Республике». а также достигнутых успехах. Подчеркнув значение проекта «SABAH», министр отметил, что проект, стартовавший в 2014-2015 учебном году с участием 755 студентов, в настоящее время охватывает более 2300 студентов. Сегодня группы «SABAH» функционируют в 12 вузах по 39 специальностям. Главный лозунг проекта «SABAH» – грамотные, умелые, подготовленные – выражает цель, поставленную перед азербайджанскими студентами. Проект «SABAH» - это модель образования, которая была создана не только для изучения международного опыта, но и с учетом ценностей Азербайджана и целей, стоящих перед страной.

Доведя до внимания многогранные реформы образования, проведенные за последние годы, министр Дж.Байрамов отметил создание благоприятных условий для качественного обучения молодежи в нашей стране. Он подчеркнул, что группы «SABAH» занимают важное место среди этих реформ.

Рассказывая о важной роли науки и образования в современном мире, Дж.Байрамов подчеркнул, что этой сфере в нашей стране придается особое значение. Министр выразил уверенность в том, что выпускники внесут вклад в устойчивое развитие Азербайджана. Коснувшись успешной деятельности выпускников «SABAH», министр образования еще раз поздравил всех выпускников и пожелал им успехов в будущем.

На церемонии символический ключ «SABAH» был вручен студентам третьего курса.

В заключение прозвучал гимн групп «SABAH».

Мероприятие продолжилось художественной частью.

Отметим, что группы SABAH были созданы в 2014-2015 учебном году по 34 специальностям в 7 государственных высших учебных заведениях. В настоящее время группы SABAH, функционирующие в 12 высших учебных заведениях, охватывают свыше 2300 студентов по 39 специальностям.

В 2018-2019 учебном году завершил образование 701 выпускник «SABAH».

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