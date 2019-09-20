В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)

20 сентября 2019 21:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей финала индивидуального многоборья 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Также состоялось вручение приза «Longines за элегантность». Приза удостоена американская спортсменка Лаура Зенг. Награду представили - президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе, менеджер Longines по вопросам международного спонсорства Бенджамин Эби, официальный посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина.

Были награждены победительница и призеры финала индивидуального многоборья. Первое место заняла Дина Аверина (Россия), второе место - Арина Аверина (Россия), третье место - Линой Ашрам (Израиль).

Награды вручили - генеральный секретарь FIG Николя Бумпэн, член Технического комитета по художественной гимнастике FIG Марина Гигова, официальный посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
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