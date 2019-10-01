Партнеры PwC встретились со студентами университета ADA в рамках конференции PwC региона Центральной и Восточной Европы, которая проходит в этом году в Баку

БАКУ /Trend/ - 1 октября 2019 года недавно назначенные партнеры PwC в регионе Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) встретились со студентами престижного университета ADA в рамках ежегодной партнерской конференции PwC региона Центральной и Восточной Европы, которая проходит в этом году в Баку.

Партнерская конференция объединяет 285 партнеров со всей Центральной и Восточной Европы с лидерами из региона и более широкой глобальной сетью PwC для установления целей, нетворкинга и планирования будущего бизнеса в регионе.

Мероприятие собрало 25 новых партнеров из PwC региона Центральной и Восточной Европы и 75 студентов из программ MBA и Общественной Политики Университета ADA для углубленного обсуждения их амбиций как будущих бизнес-лидеров, возникающих мегатенденций и проблем, с которыми сталкиваются экономика и общество во всем регионе. В мероприятии, модератором которого выступил Глобальный руководитель по стратегии и лидерству PwC Блэр Шеппард приняли участие Проректор Университета ADA г-н Фариз Исмаилзаде, Управляющий партнер PwC в странах ЦВЕ Ник Кош и Управляющий партнер PwC в Азербайджане Мовлан Пашаев.



«После десятилетий ускоряющейся глобализации, сегодня мы наблюдаем тенденцию к тому, чтобы мировая экономика стала более многополярной, и в то же время сталкиваемся с рядом потенциально катастрофических проблем: от изменения климата и растущего неравенства до последствий стремительно развивающейся технологической революции. Следующее поколение руководителей бизнеса и мировых лидеров должно будет найти творческие способы решения этих проблем, основываясь на шести парадоксах лидерства. Сегодняшняя дискуссия с блестящими учениками бизнес-школы ADA породила много интересных идей о том, как бизнес лидеры должны взаимодействовать с сообществом, чтобы попытаться найти решения многих проблем, с которыми сегодня сталкивается мир», - отметил Глобальный руководитель по стратегии и лидерству PwC Блэр Шеппард.

“Мы гордимся тем, что PwC ЦВЕ выбрала Баку в качестве места проведения своей ежегодной партнерской конференции и решила сотрудничать с Университетом ADA в рамках своей Программы “Вступления в Должность Новых Партнеров” в этом году. Мы стремимся предоставлять высококачественное образование для наших студентов и строить партнерские отношения с различными заинтересованными сторонами, в том числе из бизнес-сектора, чтобы предоставить нашим студентам доступ к опыту и знаниям от профессионалов высшего уровня. В то же время мы считаем, что наш университет играет важную роль в формировании следующего поколения лидеров в Азербайджане. Это, в свою очередь, требует наличия глубоких знаний и навыков для успешного преодоления вызовов будущего - в частности, устойчивого развития и диверсификации нашей экономики. Я приветствую это стратегическое партнерство, которое мы построили с PwC для будущего Азербайджана", - сказал проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде.

«Наш региональный бизнес растет быстрыми темпами, и в то же время мы приступили к реализации амбициозной программы Трансформаций, которая обеспечит конкурентоспособность нашей фирмы в средне- и долгосрочной перспективе. Мы расширяем наши возможности и приступаем к реализации амбициозной программы повышения квалификации в области цифровых технологий, чтобы привести наши продукты, услуги и процессы в соответствие с реалиями цифровой экономики XXI века. Мы рады, что организовали нашу партнерскую конференцию в Баку впервые. Азербайджан - один из наших самых динамичных рынков. Я действительно впечатлен прогрессом, достигнутым страной за последние тридцать лет, и потрясающими способами, которыми она сумела использовать свои естественные преимущества», - сказал Ник Кош, Управляющий партнер PwC в странах Центральной и Восточной Европы.

«Было вдохновляюще наблюдать сегодняшнюю дискуссию между нашими новыми партнерами и студентами ADA. Мы, действительные партнеры. Видение руководства университета - это создание образовательного учреждения мирового уровня, главная цель которого помочь молодым людям реализовать свой потенциал, стать настоящими специалистами международного уровня и помочь процветанию наших обществ. И именно это в точности соответствует ценностям PwC и цели укрепления доверия и решения важных проблем», - добавил Мовлан Пашаев, Управляющий Партнер PwC в Азербайджане.

О PwC региона Центральной и Восточной Европы

Целью PwC является построение доверительных отношений в обществе и решение важных проблем. PwC представляет собой сеть фирм в 158 странах мира, объединяющую свыше 250,000 специалистов, которые оказывают услуги в области аудита, бизнес-консультирования и налогообложения на высоком уровне.

PwC осуществляет активную деятельность в регионе Центральной и Восточной Европы на протяжении последних 25-ти лет. PwC Центральная и Восточная Европа (PwC CEE) является сетью фирм, состоящих из отдельных юридических лиц в соответствии с действующим местным законодательством. Мы работаем в направлении повышения успешности наших клиентов на местных рынках и конкурентоспособности на внешних. В настоящее время у нас работают 12,000 человек, включая 285 партнёров в 60 офисах в 30 странах региона.

PwC относится к сети PwC и/или одной или нескольким ее фирмам-членам, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Более подробная информация по интересующим Вас вопросам предоставлена на сайте: www.pwc.com/structure.

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