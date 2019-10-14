Азербайджан и Китай создадут Центр для изучения взаимоотношений (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Как сообщает в понедельник Trend , сегодня состоялось подписание контракта о создании Центра, который будет изучать историю отношений между Азербайджаном и Китаем.
Контракт подписали директор Института истории при Национальной академии наук Азербайджана академик Ягуб Махмудов и директор Института всеобщей истории Китайской академии общественных наук (КАОН) профессор Ван Чаогуанг
Согласно контракту, в Центре будут изучаться двусторонние отношения с древних времен и по сегодняшний день.
По словам Махмудова, центр будет располагаться как в Азербайджане, так и в Китае.
"Это позволит публиковать работы азербайджанских учёных в Китае, а также работы китайских учёных в Азербайджане", - добавил он.
Напомним, что Институт истории сотрудничает с Институтом мировой истории Китая с 2015 года. В 2016 году в Институте истории издана книга под названием «Об исторических связях между азербайджанской и китайской культурой» историка Наргиз Ахундовой.
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @kamala_mammadli
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