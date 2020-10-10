Армения создала в Instagram фейковые аккаунты минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения создала в Instagram фейковые аккаунты министерства обороны Азербайджана, сообщает Trend.

Минобороны призывает граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ не ссылаться на эти профили и направлять жалобы с целью закрытия следующих поддельных учетных записей.



https://www.instagram.com/p/ByzdKPXgni4

https://www.instagram.com/mudafie_nazirliyi/

https://www.instagram.com/mudafienazirliyiresmi/



Сообщаем, что на официальный Instagram-аккаунт министерства обороны Азербайджана можно перейти по следующей ссылке:



https://www.instagram.com/azerbaijan_mod