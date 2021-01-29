Результаты оценок в Карабахе будут предоставлены для подачи соответствующих исков – замминистра

БАКУ /Trend/ - Ни одна организация не осудила нанесение армянами ущерба окружающей среде на освобожденных территориях Азербайджана. В этом отношении наблюдаются двойные стандарты. Несмотря на все это, наша цель заключается в оценке и определении ущерба.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

По его словам, результаты оценок будут предоставлены для подачи соответствующих исков.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)