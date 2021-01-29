Результаты оценок в Карабахе будут предоставлены для подачи соответствующих исков – замминистра
БАКУ /Trend/ - Ни одна организация не осудила нанесение армянами ущерба окружающей среде на освобожденных территориях Азербайджана. В этом отношении наблюдаются двойные стандарты. Несмотря на все это, наша цель заключается в оценке и определении ущерба.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.
По его словам, результаты оценок будут предоставлены для подачи соответствующих исков.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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