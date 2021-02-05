Для проведения хирургических операций у азербайджанских военнослужащих приглашены специалисты из Израиля

БАКУ /Trend/ - Для лечения военнослужащих, получивших увечья глаз во время Отечественной войны Азербайджана, Фонд "YAŞAT" пригласил в страну офтальмологов из Израиля.

Об этом в пятницу сказал Trend руководитель Фонда, ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов.

По его словам, медицинский состав прибудет в Азербайджан до конца февраля.

"До конца этого месяца из Израиля около 10 офтальмологов прибудут в Азербайджан. Они обследуют военнослужащих, получивших ранения глаз или лишившихся их, вынесут соответствующее решение. В случае необходимости военнослужащие будут прооперированы в стране, если потребуется, операция может быть проведена за рубежом. Решение по этому поводу будут принимать израильские врачи", - добавил Эльвин Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)