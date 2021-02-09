Командующий ракетно-артиллерийскими войсками ВС Азербайджана об операции по освобождению города Шуша – репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - С целью пресечения очередной провокации ВС Армении и освобождения оккупированных территорий 27 сентября 2020 года азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала широкомасштабную контрнаступательную операцию.

Вступившие в бой артиллерийские подразделения ВС Азербайджана нанесли массированный огневой удар по позициям армянских вооруженных сил, повергнув шок и нанеся крупные потери расположенным в глубине живой силе и технике противника. Выведя из строя средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, азербайджанская армия обеспечила свое превосходство в воздухе.

Об этом сказал командующий ракетными войсками и артиллерией ВС Азербайджана, генерал-майор Агамир Султанов, принимая сегодня журналистов в N-ой воинской части, сообщает во вторник Trend TV.

Он отметил, что в первый день боев артиллерийскими подразделениями было уничтожено до 500 целей противника: «Посредством современных универсальных радиолокационных комплексов ВС Азербайджана выявили открывшие огонь ракетные и артиллерийские средства Армении и уничтожили их ответным огнем. Артиллерийские подразделения ВС Армении, которые успели передислоцироваться, были также обнаружены и уничтожены с помощью дронов».

Генерал-майор подчеркнул, что в ходе Отечественной войны только артиллерией армии Азербайджана было уничтожено свыше 380 артиллерийских установок армянских ВС: «Самоходные реактивные установки успешно преодолели на территории со сложным горно-лесистым рельефом путь, проложенный нашими инженерными войсками по направлению к городу Шуша с неожиданной для армян стороны, и обеспечили огневую поддержку наступающим подразделениям азербайджанской армии».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)