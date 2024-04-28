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Силы безопасности Пакистана нейтрализовали двух террористов на северо-западе страны

В мире Материалы 28 апреля 2024 22:13 (UTC +04:00)
Силы безопасности Пакистана нейтрализовали двух террористов на северо-западе страны

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Двое террористов нейтрализованы в ходе операции сил безопасности Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщили в межведомственной службе по связям с общественностью Вооруженных сил страны, передает Trend.

Согласно информации, силы безопасности страны провели антитеррористическую операцию в районе Дера Исмаил Хан. Их целью стало одно из укрытий террористов, информацию об этом предоставили местные органы безопасности. В результате боестолкновения двое террористов ликвидированы.

С места перестрелки было изъято оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства, которые террористы планировали использовать против граждан Пакистана.

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