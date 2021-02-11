С 27 сентября в Азербайджане обезврежено около 9 тыс. мин

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию осуществляет операции по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорий в Агдамском, Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском, Тертерском районах и городе Шуша.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве, продолжается разминирование на участках, где будут проходить железнодорожные линии Барда - Агдам, Физули - Зангилан - Агбенд, автодороги Физули - Шуша, Суговушан - Талыш - Тапгарагоюнлу. Профильные работы также проводятся на территории, где будут установлены высоковольтные линии электропередачи в направлении Физули - Шуша, Агдамского района, села Суговушан Тертерского района и на посевных участках в Губадлинском, Агдамском и Зангиланском районах.

Операции по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов проводятся путем ручного разминирования, а также с применением специальных механических машин и минно-поисковых собак.

В ходе операций по разминированию, начавшихся с 27 сентября 2020 года, было проверено 15 075 602 квадратных метра (1 507 га), обнаружено и обезврежено 8 972 противопехотные и противотанковые мины, а также 6 569 неразорвавшихся боеприпасов.

Агентство напоминает, что освобожденные территории полны минами, неразорвавшимися боеприпасами, взрывными устройствами и взрывоопасными веществами, которые остались со времен войны. По соображениям безопасности гражданам не разрешается прибывать на эти территории без специального разрешения.

(Текст: Турал Гараджаев. Надир Насиров)