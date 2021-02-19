В Киеве установлены билборды о Ходжалинском геноциде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках международной информационной кампании "Justice for Khojaly!" на центральных улицах и проспектах Киева установлены билборды, посвященные Ходжалинскому геноциду, передает в пятницу Trend.

Целью установки билбордов является информирование жителей города и иностранных граждан о Ходжалинском геноциде. Щиты с соответствующей информацией установлены в самых оживленных центральных районах Киева, на улицах: Льва Толстого, Большой Васильковской, Глубочицкой, Сечевых Стрельцов, на трассе Киев-Борисполь.

На рекламных щитах изображена статуя "Крик матери", олицетворяющая Ходжалинский геноцид и лозунг "Justice for Khojaly!" (Справедливость для Ходжалы!)

Билборды останутся на улицах Киева до конца февраля.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)