Весенняя посадка деревьев в Азербайджане начнется с Зангиланского района

БАКУ /Trend/ - Весенняя посадка деревьев начнется 9 марта 2021 года в Зангиланском районе Азербайджана.

Как сообщил в понедельник Trend начальник Службы развития лесов Намик Хыдыров, в день "Йел чершенбеси" на открытых, разреженных, вырубленных и пострадавших от пожаров участках лесного фонда Зангиланского района с участием сотрудников службы при условии соблюдения правил карантинного режима будут посажены разные подходящие к местным климатическим условиям деревья и посеяны семена.

"Согласно плану весенней посадки, в этом году лесовосстановительные работы будут проведены на 200 гектарах лесных угодий по всей стране, и в соответствии с климатическими условиями каждого региона будет посажено более 400 тысяч саженцев лесных деревьев и посеяны семена", – уточнил Хыдыров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)