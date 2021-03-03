В Азербайджане ведется аккредитация двух вузов

БАКУ /Trend/ - При организации Агентства по обеспечению качества в образовании проводится аккредитация Гянджинского государственного и Азербайджанского технологического университетов.

Как сообщили в среду Trend в Министерстве образования Азербайджана, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране аккредитация этих высших учебных заведений проводится дистанционно на основании предоставленных "Отчетов самоанализа" и приложенных к ним документов.

Этап собеседования уже завершился. По результатам оценки соответствующих аккредитационных комиссий планируется подготовить итоговые отчеты и представить их для принятия окончательного решения Совету по аккредитации Министерства образования.

Отметим, что согласно "Правилам аккредитации учебных заведений", утвержденным соответствующим постановлением Кабинета министров, Совет по аккредитации является органом, который уполномочен принимать решения по результатам аккредитации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)