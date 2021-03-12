Минздрав Азербайджана одобрил применение российской вакцины "Спутник V" (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило применение российской вакцины "Спутник V".

Как сообщили в пятницу Trend в ведомстве, вакцина уже зарегистрирована более чем в 50 странах и является высокоэффективной против коронавирусной инфекции (COVID-19).

В России "Спутник V" получили уже более шести миллионов человек.

В министерстве отметили, что в настоящее время продолжаются переговоры по скорейшей доставке этой вакцины в Азербайджан.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)