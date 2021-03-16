Продолжаются оперативно-тактические учения азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Продолжаются оперативно-тактические учения азербайджанской армии.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны, на очередном этапе маневров была уточнена задача на местности и организовано взаимодействие войск.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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