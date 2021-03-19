С 27 сентября прошлого года на территории Азербайджана обезврежено свыше 9500 мин (ФОТО)

Азербайджан 19 марта 2021 13:51 (UTC+04:00)
С 27 сентября прошлого года на территории Азербайджана обезврежено свыше 9500 мин (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию проводит операции по обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов в Агдамском, Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском, Тертерском районах и городе Шуша.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, в настоящее время эта работа продолжается на территориях, где будут проходить железнодорожные линии Барда-Агдам, Физули (Горадиз) - Зангилан (Агбенд), шоссе Физули-Шуша, Суговушан-Талыш-Тапгарагоюнлу, высоковольтные линии электропередачи Физули-Шуша, в Агдам и село Суговушан Тертерского района, а также на территориях под посевы в Агдамском, Губадлинском и Зангиланском районах.

Операции по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов проводятся ручным способом, с помощью механических машин разминирования и минно-поисковых собак.

С 27 сентября 2020 года в ходе операций по разминированию были проверены 16 586 032 квадратных метра территории (16 586 гектаров), обнаружены и обезврежены 9 584 противопехотных и противотанковых мин, 7 081 неразорвавшийся боеприпас.

Агентство вновь предупреждает граждан о сохраняющейся минной угрозе в освобожденных районах, и о том, что по соображениям безопасности посещать их без специального разрешения запрещено.

(Текст: Турал Гараджаев )

С 27 сентября прошлого года на территории Азербайджана обезврежено свыше 9500 мин (ФОТО) - Gallery Image
С 27 сентября прошлого года на территории Азербайджана обезврежено свыше 9500 мин (ФОТО) - Gallery Image
С 27 сентября прошлого года на территории Азербайджана обезврежено свыше 9500 мин (ФОТО) - Gallery Image
С 27 сентября прошлого года на территории Азербайджана обезврежено свыше 9500 мин (ФОТО) - Gallery Image
С 27 сентября прошлого года на территории Азербайджана обезврежено свыше 9500 мин (ФОТО) - Gallery Image
С 27 сентября прошлого года на территории Азербайджана обезврежено свыше 9500 мин (ФОТО) - Gallery Thumbnail
С 27 сентября прошлого года на территории Азербайджана обезврежено свыше 9500 мин (ФОТО) - Gallery Thumbnail
С 27 сентября прошлого года на территории Азербайджана обезврежено свыше 9500 мин (ФОТО) - Gallery Thumbnail
С 27 сентября прошлого года на территории Азербайджана обезврежено свыше 9500 мин (ФОТО) - Gallery Thumbnail
С 27 сентября прошлого года на территории Азербайджана обезврежено свыше 9500 мин (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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