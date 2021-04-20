Поиск пропавших без вести военнослужащих продолжается – Военная прокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения территориальной целостности Азербайджана, предотвращения очередной военной провокации вооруженных сил Армении и действующих в Карабахском регионе незаконных армянских вооруженных формирований 27 сентября 2020 года под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева началась Отечественная война. Она длилась 44 дня и завершилась 10 ноября исторической победой азербайджанской армии, полной капитуляцией армянской стороны и восстановлением территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана, с 27 сентября 2020 года Гянджинской, Тертерской, Карабахской, Физулинской военными прокуратурами были возбуждены уголовные дела в связи с фактами развязывания и ведения агрессивной войны армянскими вооруженными формированиями, убийств двух или более лиц на почве национальной неприязни, а также другими преступлениями, по статьям 100.1, 100.2, 116.0.7, 120.2.12 и др. УК Азербайджана, и проведены расследования.

Для обследования тел погибших в боях азербайджанских военнослужащих и подготовки их останков к захоронению в соответствии с религиозно-духовными традициями в Физулинском районе, Бейлагане, Барде, Евлахе и Гяндже органами военной прокуратуры были созданы особые центры. На сегодня обследованы тела и установлены личности 2889 шехидов. Из них личность 1481 погибшего была установлена путем экспертизы (379 – посредством анализа ДНК, 1022 – путем сопоставления отпечатков пальцев).

После объявления прекращения огня было установлено, что 386 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана пропали без вести. Это обстоятельство было взято под контроль руководствами Генеральной и Военной прокуратур Азербайджана, поисковые группы из военнослужащих азербайджанской армии с участием сотрудников военной прокуратуры и Службы государственной безопасности Азербайджана регулярно вели работу по поиску без вести пропавших. За прошедший период путем допроса свидетелей и проверки их показаний на месте, снятия антенных данных с номеров мобильных телефонов и выполнения других необходимых следственных действий установлены места нахождения и захоронения тел 362 пропавших без вести военнослужащих. Тела наших шехидов были эксгумированы, вывезены с этих территорий, обследованы, опознаны и переданы их родственникам.

В связи с расследованием факта пропажи без вести военнослужащих Джафарова Тебриза Ильгар оглу и Керимли Галасы Муслим оглу путем установления и допроса в качестве свидетелей военнослужащих, которые в последний раз вместе с ними принимали участие в боевых действиях, а также проверки их показаний на месте сотрудниками Республиканской военной прокуратуры в районе села Талыш Тертерского района и села Дашалты Шушинского района были обнаружены тела, предположительно, Тебриза Джафарова и Галасы Керимли. При анализе ДНК было установлено, что тела принадлежат Тебризу Джафарову и Галасы Керимли.

В настоящее время поисковые группы пытаются определить местонахождение 24 пропавших без вести военнослужащих в Тертерском, Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Ходжалинском районах, а также в районе города Шуша. Поисковые работы в направлении Муровского хребта отложены до благоприятных погодных условий. Кроме того, проверяется вероятность взятия азербайджанских военнослужащих в плен и возможность нахождения их тел у противоположной стороны.

Общественность будет время от времени информироваться о результатах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)