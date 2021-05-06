В Азербайджане предлагается внести изменения в процесс отдания воинских почестей шехидам Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане гроб Героев Отечественной войны будет покрываться Государственным флагом.

Как сообщает в четверг Trend, это предусматривают поправки в "Устав гарнизонной и караульной служб ВС Азербайджана".

Изменения также предусматривают расширение круга лиц, гроб которых во время отдания воинских почестей будет покрываться Государственным флагом.

Согласно поправкам, предлагается включить в этот ряд Героев Отечественной войны и награжденных орденами "Зефер" и "Карабах".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)