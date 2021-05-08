В медучреждениях Азербайджана начались проверки

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана начало проверки в медицинских учреждениях, находящихся в подчинении юридического лица публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB).

Как сообщили в субботу Trend в агентстве, проверки проводятся с целью оценки организации питания пациентов, качества предоставляемых продуктов питания, санитарно-технического и санитарно-гигиенического состояния пищевых блоков и соблюдения требований продовольственной безопасности.

О результатах проверок общественность будет проинформирована дополнительно.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)