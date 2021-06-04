Определились победители квалификационного раунда Формулы-2 в рамках Гран-при Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Определились победители квалификационного раунда Формулы-2 в рамках Гран-при Азербайджана
Как передает в пятницу Trend, Лиам Лоусон из Hitech Grand Prix стал первым, Юрий Випс из той же команды прошел квалификацию вторым, а Оскар Пиастри из Prema Racing показал третий результат.
Напомним, что сегодня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, которые продлятся до шестого июня.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Издательский дом NARGIS открывает выставку "Reduce, Reuse, Recycle, Respect", посвященную проблемам экологии и охраны окружающей среды (ФОТО)
Лента новостей
Издательский дом NARGIS открывает выставку "Reduce, Reuse, Recycle, Respect", посвященную проблемам экологии и охраны окружающей среды (ФОТО)
Азербайджанские журналисты стали мишенью армянского террора, международные медиаинституты не должны молчать
КМГ и ЕАБР подписали соглашение о сотрудничестве по проекту реконструкции водовода «Астрахань – Мангышлак»
Генпрокуратура Азербайджана направила в международные организации официальное письмо по поводу гибели журналистов в Кельбаджаре
АМИ Trend соболезнует в связи с гибелью журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе
Подрыв на мине азербайджанских журналистов в Кельбаджаре – террористический акт против деятельности СМИ – AzTV
Нацсовет по телевидению и радио Азербайджана распространил заявление о гибели журналистов на мине в Кельбаджарском районе
Из числа подорвавшихся на мине в Кельбаджаре погибли три, ранены 4 человека – совместное сообщение МВД и Генпрокуратуры
Отклонены обращения по признанию иностранных дипломов более 60 человек - минобразования Азербайджана
Выставление пограничного наряда осуществлено на согласованной территории - Погранвойска Таджикистана
Перевозки в направлении Азия-Европа-Азия имеют потенциал в развитии контейнерных перевозок - ТРАСЕКА
«Лаборатория Касперского»: на каждом десятом устройстве в Азербайджане был заблокирован зловред из интернета
В Казахстане подписано соглашение по проекту строительства интегрированного газохимического комплекса