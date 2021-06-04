БАКУ /Trend/ - Определились победители квалификационного раунда Формулы-2 в рамках Гран-при Азербайджана

Как передает в пятницу Trend, Лиам Лоусон из Hitech Grand Prix стал первым, Юрий Випс из той же команды прошел квалификацию вторым, а Оскар Пиастри из Prema Racing показал третий результат.

Напомним, что сегодня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, которые продлятся до шестого июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)