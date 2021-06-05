БАКУ /Trend/ - Названы победители спринтерских гонок в классе Формулы-2 в рамках Гран-при Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, первую строчку занял Роберт Шварцман из Prema Racing, вторым финишировал Дан Тиктум из команды DAMS, третий результат показал Гуанью Зоу из Virtuosi Racing.

Напомним, что четвертого июня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, которые продлятся до шестого июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)