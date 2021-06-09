В Агдаме разминировано более 3 тыс. гектаров пахотных земель
БАКУ /Trend/ - Освобожденные от оккупации 3300 гектаров пахотных земель в Агдамском районе Азербайджана очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Об этом сообщили в среду Trend в Исполнительной власти (ИВ) Агдамского района.
По данным ИВ, 2190 гектаров разминированных земель засеяны пшеницей.
"Также в ближайшее время планируется начать уборку урожая пшеницы на освобожденных от оккупации территориях. Для этого ведутся подготовительные работы", - сказали в ИВ.
(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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