В Азербайджане отменяются свидетельства о государственном соцстраховании

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указы об утверждении законов «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования"и "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики".

Как передает Trend в субботу со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, в соответствии с новыми законами отменяются свидетельства (сертификаты) о государственном социальном страховании, а положения об этих свидетельствах (сертификатах) изъяты из законодательства.