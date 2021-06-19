В Азербайджане отменяются свидетельства о государственном соцстраховании
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указы об утверждении законов «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования"и "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики".
Как передает Trend в субботу со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, в соответствии с новыми законами отменяются свидетельства (сертификаты) о государственном социальном страховании, а положения об этих свидетельствах (сертификатах) изъяты из законодательства.
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