Азербайджан и Турция обменялись мнениями по транспортным и энергетическим проектам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках международной конференции «Центральная и Южная Азия: Региональное взаимодействие. Вызовы и возможности» в Ташкенте.

Как сообщает Trend, стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии отношений между Турцией и Азербайджаном, энергетических и транспортных проектах, а также обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества.