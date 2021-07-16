Азербайджан и Турция обменялись мнениями по транспортным и энергетическим проектам (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках международной конференции «Центральная и Южная Азия: Региональное взаимодействие. Вызовы и возможности» в Ташкенте.
Как сообщает Trend, стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии отношений между Турцией и Азербайджаном, энергетических и транспортных проектах, а также обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества.
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