Организована поездка в Агдам азербайджанских выпускников зарубежных вузов (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - При поддержке министерства образования организована поездка в освобожденный от оккупации Агдамский район группы выпускников, прошедших обучение в ряде престижных университетов мира в рамках «Государственной программы обучения азербайджанской молодежи за рубежом на 2007-2015 годы» и «Межправительственных стипендиальных программ».

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, в поездке принимают участие 71 человек.

Это выпускники около 60 престижных вузов 17 стран (США, Германия, Австралия, Великобритания, Бельгия, Чехия, Китай, Швеция, Швейцария, Италия, Канада, Литва, Венгрия, Нидерланды, Польша, Россия, Турция). В настоящее время они работают в государственных и частных организациях в Азербайджане на ведущих и руководящих должностях.

Участники поездки посетят дворец Панах али-хана, стадион «Имарат», Джума-мечеть и мечеть Гияслы, а также Агдамский государственный драматический театр.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)