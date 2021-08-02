В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный период (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с «Планом боевого слаживания войск на 2021 учебный год» в войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный период.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в связи с началом второго учебного периода 2021 года во всех воинских частях и соединениях был проведен строевой смотр личного состава, проверены материально-учебная база, полигоны, учебно-боевая техника, оружие и оснащение личного состава.

На мероприятиях было подчеркнуто, что основные цели и задачи на предыдущий учебный период были выполнены в полном объеме, личный состав был проинформирован о новом вооружении и технике, а также о принятых мерах по совершенствованию управления войсками. Доводя поручения командования Отдельной общевойсковой армии было подчеркнуто, что в новом учебном периоде основное внимание будет направлено на обеспечение постоянной боеготовности войск, своевременное и точное выполнение боевых задач в соответствии с оперативной директивой.

После выступлений были награждены военнослужащие, отличившиеся в боевой и общественно-политической подготовке за первый учебный период 2021 учебного года.

После прохождения торжественным маршем были проведены первые занятия нового учебного периода, войска в составе подразделений провели тренировку действий по сигналу тревоги.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)