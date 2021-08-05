Цифровые услуги Азерсель обеспечивают удобство все большему количеству пользователей!

Азербайджан 5 августа 2021 10:08 (UTC+04:00)
Цифровые услуги Азерсель обеспечивают удобство все большему количеству пользователей!

Ведущая клиентоориентированная компания страны ООО “Azercell Telekom” расширяет спектр услуг на платформах «Kabinetim», «ABB Mobile», «Umico», чтобы сделать использование цифровых решений для своих пользователей проще и удобнее.

Теперь, наряду с цифровыми решениями Azercell NNTV, Bookmate, BluTV, IVI, в приложение «ABB Mobile» добавлена возможность подписки на SberZvuk. Благодаря SberZvuk миллионы пользователей могут найти музыку под любое настроение, ситуацию и место, осуществив выбор среди различных жанров - от мировых хитов до классики. Интеллектуальные алгоритмы цифровых продуктов автоматически персонализируют и предоставят вам индивидуальные рекомендации на основе 50 миллионов песен, подкастов и музыкальных композиций.

В результате добавления поддержки качества Hi-Fi в SberZvuk этим летом, миллионы песен теперь доступны пользователям без сжатия и искажения. Эти нововведения включены в стандартный пакет подписки без дополнительной оплаты. Отметим, что качество Hi-Fi позволяет слушать музыку такой, какой ее изначально задумали и написали создатели. Эту функцию можно использовать на всех мобильных устройствах, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Для этого достаточно выбрать любую композицию со значком Hi-Fi в приложении SberZvuk или переключиться на качество Hi-Fi в настройках профиля пользователя в плеере. Также есть возможность слушать музыкальные композиции в режиме онлайн или загружать их в память мобильного устройства без потери качества.

Стриминговый сервис Discovery + также был добавлен в мобильный кинотеатр BluTV, представленный в приложении «ABB Mobile». Благодаря новому пакету можно получить доступ к библиотеке документальных и развлекательных фильмов этого канала. В этот пакет входят самые интересные шоу, сериалы, программы о спортсменах, представленные такими популярными каналами, как Discovery Channel, TLC, Animal Planet, ID, Discovery Science, Food Network, Travel Channel, а также Eurosport.

Следует отметить, что эти и другие цифровые продукты Azercell уже доступны и на платформе «Umico». Процедура подключения к услугам очень проста. После загрузки приложения «Umico» из App Store или Play Store перейдите на Umico «Бонусы» и выберите раздел «Azercell - Сервисы с кэшбэком».

Чтобы ознакомиться с портфелем цифровых продуктов Azercell, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/digital-solutions.html

Для более подробной информации обращайтесь по адресу [email protected]

ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером в отрасли мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. В настоящее время 5 млн абонентов выбирают Azercell. Доля рынка составляет 49%; охват территории страны: 94%; охват населения страны: 98,7%. Azercell – единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой присвоен Международный Platinum Сертификат “Investors In People” (Инвесторы в людей). Мобильный оператор единственный в стране получил Золотую награду в World’s Premier Business Award STEVIE в номинации “Коммуникационной компании года”. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, офисы Azercell Ekspres, услуги М2М, технология 4G, услуги мобильного и онлайн клиента, клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В рамках выставки Bakutel 2019 оператор мобильной связи впервые в Азербайджане провел испытания технологии 5G в пилотном режиме. Стремительно растущая сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть 4G Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.

Цифровые услуги Азерсель обеспечивают удобство все большему количеству пользователей! - Gallery Image
Цифровые услуги Азерсель обеспечивают удобство все большему количеству пользователей! - Gallery Image
Цифровые услуги Азерсель обеспечивают удобство все большему количеству пользователей! - Gallery Thumbnail
Цифровые услуги Азерсель обеспечивают удобство все большему количеству пользователей! - Gallery Thumbnail
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