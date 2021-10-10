МИД Азербайджана выразил соболезнования России

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования России в связи с человеческими жертвами в результате крушения самолета в Республике Татарстан. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении МИД Азербайджана в Twitter.

"Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования всему народу Российской Федерации, семьям и родным погибших в результате падения самолёта с парашютистами в Республике Татарстан", - говорится в сообщении.

Отметим, что утром 10 октября легкомоторный самолет L-410 упал возле базы РЭС в Мензелинске (Татарстан). Согласно последней информации, на борту находились 22 человека, 20 из них - парашютисты. Выжили шесть человек.