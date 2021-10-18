За прошедшую неделю разминировано свыше 140 га освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы на освобожденных территориях за прошедшую неделю.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, с 11 по 16 октября в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах обнаружено 140 противопехотных, 27 противотанковых мин, а также 1 146 неразорвавшихся боеприпасов.

За отчетный период разминировано 141,9 гектара.

Отметим, что за прошедший месяц Агентство очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов 634 гектара освобожденных территорий.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)